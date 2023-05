Si trasportano in fusti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trasportano in fusti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLI

Significato/Curiosita : Si trasportano in fusti

Un arbusto sempreverde con fusti alti fino a 120 centimetri, rossastri e spogli nella parte inferiore, verdi e pubescenti in quella superiore; se spezzati... Internalization – nel paradigma oli, in economia oli – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di olafsvik rif (islanda) oli – plurale di olio, la forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Si trasportano in fusti : trasportano; fusti; trasportano su lunghe distanze; Lo sono le navi che trasportano grandi casse; trasportano documenti immuni da accertamenti doganali; Furgoni che trasportano detenuti; trasportano alieni: dischi __; fusti gatore di cattivi costumi; I fusti degli alberi; Un liquore invecchiato in fusti di rovere; Si dice di fusti non legnosi;

Cerca altre Definizioni