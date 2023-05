Tossico per l ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tossico per l ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INQUINANTE

Significato/Curiosita : Tossico per l ambiente

Additivo alimentare per prevenire il botulismo. è un composto tossico, pericoloso per l'ambiente. il sale è preparato trattando idrossido di sodio con miscele... Da esse generate. al fine di stabilire se le concentrazioni di un dato inquinante rispettano le condizioni di salubrità di un ambiente di lavoro, viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

