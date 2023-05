Strato di malta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strato di malta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INTONACO

Significato/Curiosita : Strato di malta

Della malta in seguito alla perdita d'acqua del legante, migliora le proprietà meccaniche e favorisce la carbonatazione dell'intero strato di malta. anche... Grassello); intonaco calce-cemento, dove il legante è una miscela di calce idrata e cemento portland, con prevalenza di calce; intonaco cemento-calce... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Strato di malta : strato; malta; Disco registrato dal vivo; Il magistrato per le indagini preliminari; L indossa il magistrato ; Lo sono gli amministrato ri delle società se non sono unici; Lo strato d aria tra i 50 e i 1000 km d altezza; Cambiano la malta in melma; Un ingrediente per preparare la malta ; Smalta te, verniciate; Cosi è il muro coperto di malta ; Lo sono i muri rivestiti di uno strato di malta ;

Cerca altre Definizioni