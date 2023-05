Dà stoccate mortali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà stoccate mortali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORERO

Significato/Curiosita : Da stoccate mortali

Dello stesso smmt, avvenuta il 10 aprile del 2005, ove erano stoccate le od/82 ancora da modificare. a partire dal 2013 è in corso la sostituzione della... Tauromachia, il torero è colui che affronta i tori all'interno di una corrida, sia come matador che come membro della cuadrilla. quella del torero è una professione...