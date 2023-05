Ripide e malagevoli salite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripide e malagevoli salite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERTE

Significato/Curiosita : Ripide e malagevoli salite

Seniciaga (ore 5; e). la salita al rifugio in inverno-primavera è malagevole: il tratto ripido dopo il ponte sul rio bedù di pelugo, prima di entrare in val... Bassa) col dei pez (ancora presente) le erte (ancora presente:oggi divisa in due tronchi, erte alte ed erte basse) brigata cadore 1 (oggi solo per sci...