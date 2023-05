Restano tutti anche a chi se li toglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Restano tutti anche a chi se li toglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANNI

Significato/Curiosita : Restano tutti anche a chi se li toglie

L'uomo insegue il giovane che, in una galleria della metropolitana, si toglie la vita. intanto un'ambulanza supera la barriera e porta l'agente joyner... Gli anni 1980, comunemente chiamati anni ottanta, sono il decennio che comprende gli anni dal 1980 al 1989 inclusi. gli stati uniti rompono le relazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

