Quella di calcio si disputa allo stadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di calcio si disputa allo stadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PARTITA

Significato/Curiosita : Quella di calcio si disputa allo stadio

Ribattezzato stadio olimpico dopo l'assegnazione a roma dei giochi olimpici del 1960. ospita fin dall'inaugurazione, avvenuta il 17 maggio 1953, gare di calcio, atletica... partita – nello sport, singolo evento sportivo tra due squadre o due giocatori partita – nel tennis, sinonimo di set partita – nella musica, tipo di brano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Quella di calcio si disputa allo stadio : quella; calcio; disputa; allo; stadio; quella di ferro è definitivamente crollata; quella nera è sugli aerei; È spettacolare quella Sorrentina; A Roma si può ammirare quella Pacis; quella di sapone esplode; Blocca il pallone nel calcio ; Una vittoria di misura nel calcio ; Il Giovanni mister del calcio in breve; Si ripartisce al Totocalcio ; Sfuggire all avversario nel calcio ; Se lo disputa no i calciatori; Una piccola disputa ; Una partita disputa ta con le racchette; Litigio, disputa ; Si disputa misurandosi; Un frutto giallo chiaro; Tra Recco e Rapallo ; Un pelo di cavallo ; Un giallo brunastro; Prende parte allo spettacolo; stadio varesino; La nazionale azzurra nei tabelloni dello stadio ; Tiene i troppo tifosi fuori dallo stadio ; Rane al primo stadio ; stadio del Manchester United: _ Trafford;

Cerca altre Definizioni