Ha più pedali che ruote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha più pedali che ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TANDEM

Significato/Curiosita : Ha piu pedali che ruote

Bicicletta, spesso dotato di pedali (con trazione a catena), caratterizzato da un motore di bassa potenza, bassa cilindrata e che raggiunge basse velocità... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tandem (disambigua). il tandem è un tipo di bicicletta sulla quale possono pedalare due persone... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Ha più pedali che ruote : pedali; ruote; Era un caratteristico odore degli ospedali ; Sport su due ruote a pedali ; Era utilizzato come anestetico negli ospedali ; Ospedali per malati di petto; Strumenti musicali con sette pedali ; Se ha le ruote , è un trolley; Evita che le ruote si blocchino in frenata; Bloccano le ruote ; Una tavoletta con le ruote ; Veicolo a tre ruote ;

Cerca altre Definizioni