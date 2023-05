Periodo che precede il matrimonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodo che precede il matrimonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FIDANZAMENTO

Significato/Curiosita : Periodo che precede il matrimonio

Questa forma di matrimonio è simile a una cerimonia civile. i suddetti quattro tipi di matrimonio sono sempre stati considerati matrimoni prashasta (corretti... Di fidanzamento come simbolo dell'avvenuta accettazione da parte di chi ha acconsentito; a seguito di ciò la coppia ha contratto il fidanzamento. nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

