Organizzatore di viaggi per chi vuole divertirsi - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : TOUR OPERATOR

Significato/Curiosita : Organizzatore di viaggi per chi vuole divertirsi

Successi con le donne. stefano non crede nell'amore, e cerca di convincere emilio a "divertirsi" con angiolina, che è conosciuta in città con una pessima... Un operatore turistico (in lingua inglese: tour operator) è un'impresa commerciale che vende, sviluppa o semplicemente assembla pacchetti turistici, generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

