Nave medievale utilizzata per gli assalti alle fortezze costiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nave medievale utilizzata per gli assalti alle fortezze costiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BARBOTTA

Significato/Curiosita : Nave medievale utilizzata per gli assalti alle fortezze costiere

Regno di napoli costruita nel corso del xvi secolo per volere di carlo v d'asburgo. insieme alle fortezze di capua, gaeta e reggio calabria, era una delle... Una barca fluviale tipica dell'italia settentrionale, vedi barbotta (barca). la barbotta o puticiana è un piatto povero della tradizione della lunigiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

