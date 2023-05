Monti dell Ungheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monti dell Ungheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MATRA

Significato/Curiosita : Monti dell ungheria

20°00'e / 47°n 20°e47; 20 voce principale: ungheria. con un'estensione di 93.030 chilometri quadrati, l'ungheria è uno dei paesi dell'europa centrale. si... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi matra (disambigua). il nome matra è acronimo di mécanique aviation traction e si riferiva ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Monti dell Ungheria : monti; ungheria; monti della Bulgaria; I monti con l Aconcagua; I monti con l Altesina; monti fra la Siberia e la Mongolia; monti della Sicilia; Il Balaton è in ungheria ; In mezzo all ungheria ; Grande lago dell ungheria ; È il Cardinale d Oriente ma non è il primate d ungheria ; Il più grande lago d ungheria ;

