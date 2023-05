Il mondo culturale di Cicerone e Virgilio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mondo culturale di Cicerone e Virgilio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LATINITÀ

Significato/Curiosita : Il mondo culturale di cicerone e virgilio

– "virgilio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi virgilio (disambigua). publio virgilio marone, noto semplicemente come virgilio o vergilio... La pontificia accademia di latinità (in latino: pontificia academia latinitatis) è un'accademia della curia romana, istituita nel 2012 da papa benedetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

