Un mobiletto nelle camere di certi alberghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mobiletto nelle camere di certi alberghi.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRIGOBAR

Significato/Curiosita : Un mobiletto nelle camere di certi alberghi

frigobar – frigorifero di piccole dimensioni usato nelle attività ricettive frigobar – singolo di franco126 del 2018... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

