Miscela incendiaria per bombe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miscela incendiaria per bombe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAPALM

Significato/Curiosita : Miscela incendiaria per bombe

Trovato applicazione durante la seconda guerra mondiale come miscela incendiaria per bombe aeree, ma attualmente è quasi in disuso. la reazione della termite... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi napalm (disambigua). il napalm è un derivato dell'acido naftenico e dell'acido palmitico utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

