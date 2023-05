Mirare o inarcare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mirare o inarcare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TENDERE

Significato/Curiosita : Mirare o inarcare

tender – veicolo ferroviario di supporto per le locomotive a vapore tender – un mezzo navale di dimensioni variabili dedicato ad una funzione di appoggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

