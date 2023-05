Liberato dagli ostacol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liberato dagli ostacol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPIANATO

Significato/Curiosita : Liberato dagli ostacol

A ciò che era stato pianificato. la spiaggia fu completamente liberata dagli ostacoli in un'ora. nel frattempo un battaglioni di mortai, il 3º battaglione... Consumato. in questa circostanza, tutte le divergenze sembrano essersi appianate, tranne che per lietta che è visibilmente più malinconica degli altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

