Impiega mezzi volanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impiega mezzi volanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVIAZIONE

Significato/Curiosita : Impiega mezzi volanti

Voce principale: polizia di stato. la squadra volante della polizia di stato (nota anche come reparto volanti) è una sezione dell'ufficio prevenzione generale... Estensione può includere anche gli aerostati. suddivisa in aviazione militare e aviazione civile, ha avuto degli sviluppi notevoli nel corso degli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Impiega mezzi volanti : impiega; mezzi; volanti; impiega ti di grado elevato; In medicina sono impiega ti quelli radioattivi; impiega to che copia atti e documenti; Modesto impiega to; Le sbrigano gli impiega ti; I mezzi di comunicazione; Blocca i mezzi pubblici senza preavviso; Sono buone ammezzi te; mezzi pubblici di superficie; È composta ed eseguila con mezzi informatici; La sigla che indica i dischi volanti ; Le accendono le volanti ; Dispositivi che scagliano bersagli volanti ; Il pianeta dei presunti dischi volanti ; Veicoli volanti ;

Cerca altre Definizioni