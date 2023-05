Gareggia correndo e saltando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gareggia correndo e saltando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OSTACOLISTA

Significato/Curiosita : Gareggia correndo e saltando

In lungo e staffetta 4x200 metri. agli europei indoor, tenutisi a birmingham in gran bretagna nel 2007, si aggiudica la medaglia d'oro saltando al quinto... Liu xiang (s, liú xiángp; shanghai, 13 luglio 1983) è un ex ostacolista cinese, vincitore della medaglia d'oro nei 110 metri ostacoli alle olimpiadi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Gareggia correndo e saltando : gareggia; correndo; saltando; gareggia re alla pari; Atleta che gareggia correndo; Donna che gareggia su piste innevate; Può gareggia re per il primo posto; Equino che gareggia in velocità; Atleta che gareggia correndo ; Si pratica correndo in città; Si scambiano discorrendo ; Dare più interesse al discorso ricorrendo alla fantasia; Si aprono scorrendo ; Si muove saltando ; Cammina saltando ; Esclamazione che si fa saltando ;

