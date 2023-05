Fettina di pane guarnita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fettina di pane guarnita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TARTINA

Significato/Curiosita : Fettina di pane guarnita

pane lievitato e cotto al forno. una variante più antica del kebab (in greco: obeliskos) è attestata in grecia dall'viii secolo a.c. negli scritti di... Una tartina è uno spuntino costituito da una fetta di pane guarnita con vari ingredienti sopra di essa. le tartine vengono consumate in tutto il mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

