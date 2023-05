Lo era per nascita san Gennaro patrono di Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era per nascita san Gennaro patrono di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BENEVENTANO

Significato/Curiosita : Lo era per nascita san gennaro patrono di napoli

Vedi san gennaro (disambigua). disambiguazione – "miracolo di san gennaro" rimanda qui. se stai cercando il cortometraggio, vedi il miracolo di san gennaro... Domenico beneventano – politico italiano falcone beneventano – storico longobardo ferdinando beneventano del bosco – militare italiano giuseppe luigi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

