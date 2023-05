Era un luogo per reclute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un luogo per reclute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAR

Significato/Curiosita : Era un luogo per reclute

Luisa, la quale lo chiama col vezzeggiativo "bibi" e per questo è preso in giro dalle reclute. ad un certo punto si scopre che il suo nome completo è "roberto... Africana di rugby a 15 car – abbreviazione della costellazione della carena car – codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua caribe car – codice identificativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Era un luogo per reclute : luogo; reclute; Un avverbio di luogo ; Ha per capoluogo Atene; Allontanarsi dal luogo d origine; Un luogo per riprese cinematografiche; La parlata del luogo ; La vessazione dei soldati anziani sulle reclute ; Hanno la stessa le reclute ; Permette di trasformare le reclute in soldati; La vessazione inflitta dai soldati anziani sulle reclute ; Fa filare le reclute ;

Cerca altre Definizioni