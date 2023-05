Si è dato all ippica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si è dato all ippica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FANTINO

Significato/Curiosita : Si e dato all ippica

Appassionati e gli esperti di ippica imponendosi con straordinaria autorevolezza nelle corse più prestigiose del calendario italiano e internazionale. varenne... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fantino (disambigua). un fantino (o jockey in inglese) è chi monta un cavallo da corsa. nell'ippica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Si è dato all ippica : dato; ippica; L impero fondato l 11 maggio 330 d c; Stabilito insieme concordato ; Il guidato re nel trotto; Lago più volte ricordato nella vita di Gesù; Modulo che è andato sulla Luna; Si danno all ippica ; Il jockey dell ippica ; Una corsa ippica ; Il de Triomphe popolare gara ippica francese; Svantaggio nell ippica ;

Cerca altre Definizioni