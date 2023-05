Centro di campagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro di campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PA

Significato/Curiosita : Centro di campagna

Frazione di maniago nel friuli, vedi campagna (maniago). campagna (ipa: [kam'pa:a], campagna /kam'pa:/ in campano) è un comune italiano di 16 668 abitanti... pâ – comune del burkina faso pa – provincia di palermo pa – pastor aeternus, costituzione dogmatica del concilio vaticano i pa – aritmetica di peano pa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Centro di campagna : centro; campagna; Il centro d Italia; Il centro di Cervia; È nel centro di Bolzano; lai provincia al centro della Sicilia; Il centro di Caen; Edificio di campagna ; Colazione all aperto in campagna ; In mezzo alla campagna ; Una casa in campagna ; Relativo alla campagna ;

Cerca altre Definizioni