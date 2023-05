Cavità per l anello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavità per l anello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASTONE

Significato/Curiosita : Cavita per l anello

anello tendineo di zinn l'anello di zinn, chiamato anche anello tendineo comune o anello di valsalva, è una formazione fibrosa o osteo-fibrosa di forma... (innalzare il castone al di sopra del corpo del gioiello) incassatura a castone ribattuto, "serti clos" o "a spagliazzo" (ripiegare il bordo del castone sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Cavità per l anello : cavità; anello; Tipiche cavità del Carso; Attraversa la cavità toracica; Due cavità del cuore; La cavità in cui ha sede l occhio; Lo è ogni cavità ; Tranello , agguato; Rumore di campanello ; Suono di campanello ; Uno squillo del campanello ; I suoi cani sbavavano per un campanello ;

