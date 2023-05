Fu causa di una lunghissima guerra dell antichità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu causa di una lunghissima guerra dell antichità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ELENA DI TROIA

Significato/Curiosita : Fu causa di una lunghissima guerra dell antichita

Anche la guerra tra iran e iraq (1980 - 1988) fu, parzialmente, una guerra di trincea. i soldati molto spesso durante queste guerre morivano a causa della... "elena di troia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi elena di troia (disambigua). elena di troia (conosciuta anche come elena di sparta)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Fu causa di una lunghissima guerra dell antichità : causa; lunghissima; guerra; antichità; causa incendi; Spesso causa no rotture; Sono causa di fastidi; Funghi che causa no la fermentazione alcolica; Può causa rla un infortunio; Coprono frequenze a lunghissima distanza; Gallinacei dalla coda lunghissima ; Concernente una lunghissima cordigliera; Una lunghissima ferrovia; Rumori di guerra ; Tuonano in guerra ; Diede nome alla guerra civile statunitense; Antiche navi da guerra a tre alberi; La formano unità da guerra ; I più famosi navigatori dell antichità : abitavano l attuale Libano; Tavoletta per i calcoli in uso fin dall antichità ; Un 2 dell antichità ; I Greci dell antichità ; Il più illustre pittore greco dell antichità ;

Cerca altre Definizioni