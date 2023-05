La verga alata del dio Mercurio con due serpi attorcigliate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La verga alata del dio Mercurio con due serpi attorcigliate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CADUCEO

Significato/Curiosita : La verga alata del dio mercurio con due serpi attorcigliate

Il caduceo (pronuncia caducèo; meno comune cadùceo) è un bastone alato con due serpenti attorcigliati intorno a esso; la parola italiana deriva dal latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

