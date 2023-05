L Universo che comprende nebulose e galassie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Universo che comprende nebulose e galassie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COSMO

Immanuel kant, che riteneva che alcune nebulose fossero in realtà galassie distinte dalla via lattea. nonostante questo, le galassie non furono universalmente... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cosmo (disambigua). con il termine cosmo in filosofia s'intende un sistema ordinato o armonico....