Un tappeto che si fissa al pavimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tappeto che si fissa al pavimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOQUETTE

Significato/Curiosita : Un tappeto che si fissa al pavimento

un tappeto persiano (in lingua persiana: qali-ye irani), anche noto come tappeto iraniano ( farsh, dal significato "stendere"), è... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tappeto (disambigua). un tappeto è un drappo di tessuto di materiale vario, generalmente di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Un tappeto che si fissa al pavimento : tappeto; fissa; pavimento; Mandato al tappeto ; tappeto imbottito per lottatori; Lungo tappeto da cucina; tappeto per il judo; Formano un soffice tappeto nelle pinete; Regge il gancio che si fissa nel muro; fissa zioni di paranoici; Si fissa per la visita; _ di vitello: un arrosto fissa to con lo spago; Morbose fissa zioni; Slittare su un pavimento bagnato... o sugli sci; Si apre nel pavimento ; Il pavimento del camion; Si tira sul pavimento ; pavimento sorretto da travi al di sopra dell acqua;

Cerca altre Definizioni