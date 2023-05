Lo storico forte texano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo storico forte texano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALAMO

Significato/Curiosita : Lo storico forte texano

L'esercito texano non aveva a disposizione uomini e mezzi per poter salvare il forte. il colonnello james fannin, comandante delle forze texane situate a... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alamo (disambigua). alamo (pioppo in spagnolo) è una missione coloniale spagnola situata nel...