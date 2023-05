Sostanza liposolubile essenziale per la visione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza liposolubile essenziale per la visione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VITAMINA A

Significato/Curiosita : Sostanza liposolubile essenziale per la visione

Medico: leggi le avvertenze. voce principale: vitamine. la vitamina a è una vitamina liposolubile, in natura si trova in diverse forme. con il termine di... Voce principale: vitamine. la vitamina a è una vitamina liposolubile, in natura si trova in diverse forme. con il termine di vitamina a vengono indicati... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Sostanza liposolubile essenziale per la visione : sostanza; liposolubile; essenziale; visione; Potente sostanza esplosiva; sostanza come l eroina; sostanza che provoca dilatazione dei capillari; sostanza proibita nello sport; Una potente sostanza esplosiva; essenziale ; essenziale per l esistenza; L abbigliamento essenziale , senza fronzoli; Parte aggiunta, non essenziale ; essenziale per bere vino; I gradi della visione d insieme; Rapiti da una visione ; Suddivisione di un concetto in due categorie distinte ed opposte; Il simpatico Mammucari della televisione ; La nota D Amnico della televisione ;

Cerca altre Definizioni