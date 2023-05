Regge il gancio che si fissa nel muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regge il gancio che si fissa nel muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TASSELLO

Significato/Curiosita : Regge il gancio che si fissa nel muro

Comporre decine di caratteri avendo una chiave di lettura fissa o un radicale fisso. i radicali, che hanno dato origine a gran parte dei sinogrammi, sono invece... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tassello (disambigua). il tassello è un sistema di fissaggio a muro utilizzato negli edifici... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

