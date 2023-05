Si prende per cercare di stare meglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende per cercare di stare meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEDICINA

Significato/Curiosita : Si prende per cercare di stare meglio

ma si sente fuori posto, e quindi si immagina di parlare con un suo vecchio amico del liceo, che gli dice che deve accettare il fatto di stare invecchiando... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi medicina (disambigua). la medicina è la scienza che studia le malattie del corpo umano al fine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

