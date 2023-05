L operazione che azzera la memoria di un dispositivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L operazione che azzera la memoria di un dispositivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RESET

Significato/Curiosita : L operazione che azzera la memoria di un dispositivo

memoria") di un computer è quel meccanismo che permette ad altri sottosistemi, quali ad esempio le periferiche, di accedere direttamente alla memoria... Il grande reset (in inglese great reset) o grande ripristino è una proposta del forum economico mondiale (d'ora in avanti wef) per ricostruire l'economia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : L operazione che azzera la memoria di un dispositivo : operazione; azzera; memoria; dispositivo; Un operazione di chirurgia agricola; operazione bancaria; Un operazione dell industria conserviera; L operazione di estrazione e raccolta della trementina dagli alberi; Un operazione per biancheria molto sporca; La zazzera del leone; L azzera mento di una memoria elettronica; azzera una memoria; Operazione di azzera mento; L operazione per azzera re la memoria di un dispositivo; Una memoria del PC; Si immettono nella memoria di un computer; L unità elementare per la memoria di un computer; Un vuoto nella memoria ; Un vuoto da colmare nella memoria ; dispositivo che modifica il timbro del suono lavorando sui bassi e sugli alti; dispositivo con più prese; Un dispositivo che ruota sulla torretta della nave; Un dispositivo a orologeria; Un dispositivo a orologeria usato dalla cuoca;

Cerca altre Definizioni