Mettere insieme premendo fortemente - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : COMPATTARE

Quella in cui ci si trova appena il dispositivo è stato avviato, oppure premendo il tasto home. questa è in genere occupata sia dalle icone delle applicazioni... Un'operazione del processo di finissaggio dei tessuti di lana che consiste nel compattare il tessuto attraverso l'infeltrimento, per renderlo compatto e in alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Mettere insieme premendo fortemente : mettere; insieme; premendo; fortemente; È un valido aiuto per smettere di fumare; Emettere notizie; mettere a tacere, zittire; Era un sistema per trasmettere testi scritti; mettere a tacere; Stabilito insieme concordato; I gradi della visione d insieme ; L insieme delle tecnologie utilizzate per le clonazioni; Tradì Giulio Cesare insieme a Bruto; Congiunge e separa insieme ; Liquore fortemente alcoolico; Strofinare fortemente e velocemente; È fortemente alcoolico; Desiderare fortemente ; Dotato della capacità di attrarre fortemente ;

