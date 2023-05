Guidò i popoli germanici che invasero la Gallia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guidò i popoli germanici che invasero la Gallia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARIOVISTO

Significato/Curiosita : Guido i popoli germanici che invasero la gallia

Dettaglio: galli, gallia e gallia cisalpina. galli era il nome con cui i romani indicavano i celti che abitavano la regione delle gallie. dall'originaria... (battaglia in alsazia), dove l'armata di ariovisto fu rovinosamente sconfitta: morirono a migliaia e lo stesso ariovisto si salvò a stento, riuscendo poi a... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

