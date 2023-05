Il gioco delle bocce sul ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco delle bocce sul ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CURLING

Significato/Curiosita : Il gioco delle bocce sul ghiaccio

Altri significati, vedi bocce (disambigua). le bocce, o anche gioco delle bocce, sono un insieme di sport che regolamentano il lancio di sfere rigide in... Il curling è uno sport di squadra nel quale si gioca sul ghiaccio con pesanti pietre di granito levigate, dette semplicemente sassi o pietre (stone in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

