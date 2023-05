Doveva divertire il signore medievale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Doveva divertire il signore medievale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIULLARE

Significato/Curiosita : Doveva divertire il signore medievale

Erano anche persone che dovevano essere in grado di far divertire la corte e soprattutto il re: nell'antichità erano perlopiù giovani schiavi. nel duecento... Altri file su giullare giullare, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. salvatore battaglia, giullari, in enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

