Lo diventa a vita il Presidente della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo diventa a vita il Presidente della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SENATORE

Significato/Curiosita : Lo diventa a vita il presidente della repubblica

il governo della repubblica italiana è un organo di tipo complesso del sistema politico italiano, composto dal presidente del consiglio dei ministri,... Cercando altri significati, vedi senatore (disambigua). lo stesso argomento in dettaglio: senato romano. il termine senatore (dal latino senex, vecchio) indicava... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Lo diventa a vita il Presidente della Repubblica : diventa; vita; presidente; della; repubblica; diventa crisalide e poi farfalla; Può diventa re una suola; diventa re poltroni; diventa no chiare riflettendo; Al plurale diventa los; La vita ne è irta; La dà alla propria vita chi decide di cambiarla; Posto d onore per l invita to; Evita la fermata al casello; Ha composto le musiche per La dolce vita ; Juan Domingo _ : fu presidente dell Argentina; Eu un nostro presidente ; Il presidente statunitense antischiavista; Il suo presidente è detto governatore; Il presidente che promosse il piano Marshall; Il nome degli abitanti della Costa d Avorio; Un organo della Magistratura; La fata nei romanzi della Tavola Rotonda; Uno dei compiti della massaia; I vani di disimpegno della casa; La repubblica costituita nel 1796 da Napoleone; _ Mauro, ha diretto La repubblica ; La repubblica africana con Niamey capitale; __ Mauro, ha diretto La repubblica ; Nato in una repubblica bagnata dal Baltico;

Cerca altre Definizioni