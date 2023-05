Il baro lo cela nella manica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il baro lo cela nella manica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASSO

Significato/Curiosita : Il baro lo cela nella manica

asso è un film italiano del 1981 diretto da castellano e pipolo. asso è un incallito giocatore che si è guadagnato il soprannome per la sua bravura con... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Il baro lo cela nella manica : baro; cela; nella; manica; Una scritta sul baro metro; Cambiano il baro ne in cafone; L indossa il palombaro ; Un barbaro dei fumetti; La Lega contro il Barbaro ssa; La cela il bugiardo; Lo cela l anonimo; Preparazione della miscela ; Visibile, non cela to; Miscela ti dal barman; Ryder, nella serie Stranger Things; L Antonella che presenta È sempre mezzogiorno; Raganella arborea; Selezionato nella cernita; Scolpì l Ercole Farnese antica copia, nella foto; Il ghiaccio d Oltremanica ; Il circolo d Oltremanica ; Il treno sotto la manica ; Spiriti folletti della mitologia germanica ; Un tipo di manica ;

Cerca altre Definizioni