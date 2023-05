Arte e scienza di combinare colori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arte e scienza di combinare colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ARMOCROMIA

Significato/Curiosita : Arte e scienza di combinare colori

È di combinare la fruizione del trasporto pubblico con l'esposizione degli utenti all'arte contemporanea, allo scopo di favorirne la conoscenza e diffusione... L'analisi del colore, chiamata anche armocromia, o analisi del colore personale, analisi del colore stagionale o corrispondenza della tonalità della pelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

