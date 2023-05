Arnese che serve per far la matassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnese che serve per far la matassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASPO

Significato/Curiosita : Arnese che serve per far la matassa

Martirio, o perlomeno di un'azione dolorosa che deve essere compiuta fino in fondo, malgrado le esitazioni. la matassa s'infittisce (s'ingarbuglia) è un calco... L'aspo (association for the study of peak oil and gas) è un'associazione formata da diversi scienziati e ricercatori di università e istituzioni europee... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

