L aria pesante dei giorni afosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aria pesante dei giorni afosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CALURA

Significato/Curiosita : L aria pesante dei giorni afosi

Spesso anche quelli di fine primavera, sono infatti caldi e particolarmente afosi, con punte massime ben al di sopra di 35 °c. la percezione delle temperature... Rosie wiederkehr) ^ agricantus - recensione - calura (etnico) (en) calura, su discogs, zink media. (en) calura, su musicbrainz, metabrainz foundation.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : L aria pesante dei giorni afosi : aria; pesante; giorni; afosi; Un negozio in cui il vegetaria no non fa acquisti; La camera d aria della cornamusa; Operazione bancaria ; Pianta saponaria ; Ha corso in Bulgaria ; È il più pesante fra i quadrupedi; pesante drappo di seta; Un pesante indumento; pesante mente caldo; Un pesante veicolo da trasporto; giorni detto in breve; I giorni di un anno commerciale; Tra due giorni ; Opprime nei giorni torridi; giorni ... detto in breve; Torridi, afosi ;

Cerca altre Definizioni