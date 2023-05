Aiuta i futuri sposi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta i futuri sposi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : WEDDING PLANNER

Significato/Curiosita : Aiuta i futuri sposi

Famiglie di origine non avessero i mezzi necessari per affrontare le spese. essa consiste nella fuga dei futuri sposi per avere rapporti sessuali come... L'organizzatore di matrimoni, anche denominato con l'espressione inglese wedding planner, è una figura professionale che presta alle coppie in procinto di sposarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

