L adunanza in cui il Papa nomina i nuovi cardinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L adunanza in cui il Papa nomina i nuovi cardinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CONCISTORO

Significato/Curiosita : L adunanza in cui il papa nomina i nuovi cardinali

Sciolse. il 18 febbraio 1946 tenne il suo primo concistoro per la creazione di nuovi cardinali: per la prima volta dopo secoli, il numero di cardinali italiani... Questo concistoro vengono resi pubblici cinque nomi di cardinali nominati in pectore nei concistori precedenti; 23 settembre 1816: in questo concistoro fu... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : L adunanza in cui il Papa nomina i nuovi cardinali : adunanza; papa; nomina; nuovi; cardinali; adunanza indetta da un vescovo; adunanza , convegno; adunanza di prelati; Importante adunanza ; Un adunanza di canonici; Però papa leo; Il papa che scomunicò Lutero; L ultimo papa Bonifacio; Il papa leo dello spettacolo; Il papà di Corto Maltese; Lo trova l Innomina to; È in attesa di nomina ; Il calciatore soprannomina to il Divin Codino; nomina re ad esempio; L ottimo vino bianco ora denomina to Friulano; I nuovi seguaci; Ad aprirle, si scoprono sempre nuovi contenuti; Un medico di famiglia che non può accettare nuovi pazienti; __ scout, persona che trova nuovi talenti ing; Acquisire nuovi lettori; Il colore cardinali zio; La cesta con i cibi per i cardinali in conclave; Quelle cardinali sono quattro; II più freddo dei cardinali ; Il rosso cardinali zio;

Cerca altre Definizioni