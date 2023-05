Accomodanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accomodanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : COMPIACENTI

Significato/Curiosita : Accomodanti

Avrebbe costituito un pericoloso precedente. alla fine prevalse la linea accomodante e fu eletto il francese bertrand de got, che prese il nome di clemente... Proietti) e, dopo, per la morte di aldo semerari, psichiatra che con perizie compiacenti aveva fatto uscire di galera diversi membri della banda. abbatino in...