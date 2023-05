Il 38 stabiliva il confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il 38 stabiliva il confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARALLELO

Significato/Curiosita : Il 38 stabiliva il confine tra la corea del nord e la corea del sud

il nome di un villaggio sul confine tra corea del nord e corea del sud, dove venne firmato l'armistizio del 1953 che pose fine alla guerra di corea.... Geografia il parallelo è l'insieme dei punti alla medesima latitudine; in elettrotecnica e in idraulica, due componenti si dicono "in parallelo" se presentano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

