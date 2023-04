Vive d elemosina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vive d elemosina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ACCATTONE

Significato/Curiosita : Vive d elemosina

Un lebbroso che vive a pratofungo, in un clima spensierato e scanzonato, ma che frequentemente passa a terralba a chiedere in elemosina del cibo. annuncia... Quintale, vedi accattone (singolo). disambiguazione – se stai cercando la pratica di richiedere l'elemosina, vedi accattonaggio. accattone è un film del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

