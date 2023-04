Il vertice d una crisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vertice d una crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACME

Significato/Curiosita : Il vertice d una crisi

La crisi dei missili di cuba, meno nota come crisi di ottobre (in spagnolo crisis de octubre) o crisi dei caraibi (in russo: , traslitterato:... acme corporation è un'azienda immaginaria del mondo dei looney tunes e di altri film e serie animate. il nome acme è ironico poiché deriva dal greco aµ...