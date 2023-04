Tiene a galla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene a galla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SALVAGENTE

Significato/Curiosita : Tiene a galla

Polipi e meduse. la colonia consiste in un polipo contenente gas che la tiene a galla (detto anche pneumatoforo) e un gastrozoide, un gonozoide e un dattilozoide... salvagente si può riferire a: giubbotto salvagente salvagente anulare, detto anche ciambella di salvataggio salvagente – singolo di roy paci & aretuska... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 aprile 2023

